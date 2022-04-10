أوساسونا وإسبانيول يفوزان بصعوبة في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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تغلب أوساسونا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافست المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها اقتنص اسبانيول فوزا ثمينا من ضيفه سيلتا فيجو 1 /صفر.

وعلى ملعب أل سادار، سجل أنتي بوديمير هدف المباراة الوحيد لأوساسونا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة إهدار روبن جارسيا لاعب أوساسونا لضربة جزاء في الدقيقة 38.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وعلى ملعب باور 8 خطف المهاجم الصيني وو لي هدف الفوز القاتل لاسبانيول قبل دقيقة واحدة من النهاية.

الفوز رفع رصيد اسبانيول إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق ثلاث، نقاط عن سيلتا فيجو صاحب المركز الثاني عشر.

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