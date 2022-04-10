ريال مدريد يجتاز خيتافي ويقطع خطوة جديدة نحو اللقب

المصدر: رويترز

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قطع ريال مدريد خطوة جديدة نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-صفر على جاره خيتافي بفضل هدفي كاسيميرو ولوكاس فاسكيز "السبت".

وقبل سبع جولات على النهاية، عزز ريال تصدره للدوري بفارق 12 نقطة عن إشبيلية و15 نقطة عن برشلونة الذي يملك مباراتين إضافيتين وسيلعب أمام ليفانتي صاحب المركز قبل الأخير "الأحد".

وافتتح كاسيميرو التسجيل بعد مرور 38 دقيقة عن طريق ضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.

وفرض ريال سيطرته التامة قبل أن يضيف فاسكيز الهدف الثاني بهدوء عقب تبادل التمرير مع زميله رودريجو في الجانب الأيمن.

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