إيفرتون يعزز أماله في البقاء ويزيد متاعب مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

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استمرت متاعب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بينما عزز إيفرتون فرصته في البقاء بين الكبار عندما فاز على ضيفه فريق المدرب رالف رانجنيك 1-صفر في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت.

وبعد خروجه من جميع منافسات الأندية سعى يونايتد لتحقيق الفوز أملا في التساوي في الرصيد مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع لكن أماله في تحقيق هذا الهدف سرعان ما تبخرت عندما أحرز أنطوني جوردون هدفا لأصحاب الأرض في الشوط الأول بينما فشل الضيوف في الرد رغم توفر العديد من الخيارات الهجومية لديهم.

وبعد ضياع فرصة متأخرة من نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فشل يونايتد في تحقيق التعادل ليبقى الفريق صاحب أنج سجل على مستوى الكرة الإنجليزية في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

واستبسل إيفرتون بكل قوة في الدفاع عن هدف الفوز حتى النهاية ليتقدم بفارق أربع نقاط عن بيرنلي صاحب المركز 18 والذي سيحل ضيفا على نوريتش سيتي غدا الأحد.

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