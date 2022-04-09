ثنائية براندت في مرمى شتوتجارت تعيد دورتموند لطريق الانتصارات

المصدر: د ب أ

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قاد جوليان براندت فريقه بوروسيا دورتموند للعودة مجددا لطريق الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بالفوز على شتوتجارت 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 29 من المسابقة.

وسجل براندت هدفا دورتموند في الدقيقتين 12 و71.

وكان دورتموند قد خسر أمام لايبزج 1 / 4 في المرحلة الماضية، وقبلها كان قد تعادل مع ماينز 1 /1، ليأتي الفوز على شتوتجارت ليعيد الفريق لنغمة الانتصارات، ويرفع رصيده إلى 60 نقطة، بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونخ الذي يمكنه توسيع الفارق إلى تسع نقاط في حال فوزه على ضيفه أوجسبورج غدا السبت.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد شتوتجارت عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

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