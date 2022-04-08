كاف يكشف عن موعد قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن مواعيد قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وبطولة أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر في العام ذاته، وكذلك كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا ستقام يوم 19 من أبريل الجاري، على أن تنطلق التصفيات في يونيو المقبل.

وأضاف أن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات ستقام يوم 25 من الشهر ذاته.

وأوضح:" ستنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين في يونيو المقبل وسوف تقام القرعة الخاصة بها 28 ابريل الجاري".

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