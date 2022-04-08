بداية قوية لـ "إستوديانتس" في كأس ليبرتادوريس على حساب سارسفيلد

المصدر: د ب أ

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حقق إستوديانتس لابلاتا بداية قوية في مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم، وتغلب على فيليز سارسفيلد 4 / 1 في المواجهة الأرجنتينية الخالصة التي جمعت الفريقين مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

وتصدر إستوديانتس لابلاتا المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط أمام براجانتينو البرازيلي الذي تغلب على ناسيونال الأوروغوياني 2 / صفر مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

وسجل الأهداف الأربعة لإستوديانتس، إيمانويل ماس وأجوستين روجيل وجوستافو ديل بريتي وفرانكو زابيولا في الدقائق السادسة و42 و53 و88 ، بينما سجل لوكاس جانسون الهدف الوحيد لفيليز سارسفيلد في الدقيقة 35.

كذلك استهل كولو كولو التشيلي مشواره في المجموعة السادسة بالفوز على مضيفه فورتاليزا البرازيلي 2 / 1.

وتقدم كولو كولو بهدفين سجلهما خوان لوسيرو وبابلو سولاري في الدقيقتين 38 و49 ثم رد فورتاليزا بهدف للاعب ريناتو كايزر في الدقيقة 70 .

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