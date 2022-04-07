البايرن مرتاح للخسارة من فياريال في دوري الأبطال!

المصدر: رويترز

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شابت خيبة أمل بايرن ميونيخ بعد الهزيمة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشعور براحة للخسارة 1-صفر فقط في ذهاب دور الثمانية في إسبانيا أمس الأربعاء.

وصعق فياريال ضيفه بطل أوروبا ست مرات بفوز مستحق بعدما صنع العديد من الفرص ونجح في مجاراة بطل ألمانيا.

وأبلغ توماس مولر مهاجم البايرن خدمة دازون للبث "سنتقبل الخسارة 1-صفر. نعلم أن الأمور كان يمكن أن تسوء أكثر من ذلك. يجب أن نحترم منافسنا بشكل أكبر. الآن علينا استعادة رباطة جأشنا والإعداد لمباراة الإياب".

وتلقى البايرن أول خسارة خارج أرضه في دوري الأبطال منذ 2017.

وأبلغ يوزوا كيميش لاعب وسط البايرن الصحفيين "لم نكن موجودين في الشوط الأول. خاطرنا أكثر في الشوط الثاني ثم أصبحت الأمور جنونية. يجب أن نعترف أننا قمنا بعمل جيد للخروج بالخسارة 1-صفر فقط".

وكان يوليان ناجلزمان مدرب بايرن تحدث قبل المباراة أنه ليس "من المنطقي" الاعتقاد أن فريقه هو المرشح للفوز وانتقد البايرن بعد الخسارة.

وأبلغ خدمة دازون "نستحق الخسارة، لعبنا بشكل سيىء. افتقرنا للقوة في الدفاع في الشوط الأول ولم نصنع الفرص. في الشوط الثاني كانت مباراة جنونية. فقدنا السيطرة لأننا كنا نريد التسجيل بأي طريقة لكن كان يمكن أن تهتز شباكنا بهدفين آخرين على الأقل".

وفي النهاية كان هدف الهولندي أرنو دانجوما كافيا ليمنح فريق المدرب أوناي إيمري التفوق قبل مباراة الإياب في ميونيخ الثلاثاء المقبل.

ويسعى لاعبو فياريال للحفاظ على تركيزهم.

وأبلغ جيوفاني لو سيلسو شبكة موفيستار بلوس "ستكون مباراة مختلفة تماما في ألمانيا، لكن المواجهة لم تُحسم بعد".

وتابع "على الرغم أنها ستكون مباراة إياب صعبة فنحن نركز تماما ولدينا حظوظنا للتأهل".

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