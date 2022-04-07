أنشيلوتي يصف بن زيمة بـ "السلعة المعمرة الفاخرة"

المصدر: رويترز

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قارن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهاجمه كريم بن زيمة بالسلعة الفاخرة المعمرة التي تتحسن مع تقدم العمر، بعدما أحرز اللاعب البالغ عمره 34 عاما ثلاثية في مرمى تشيلسي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين ردا على سؤال عن أداء بن زيمة أمام بطل أوروبا "يصبح أفضل كلما تقدم في العمر مثل السلع المعمرة".

وأضاف "بنزيمة يُظهر المزيد والمزيد من القيادة، وهو أكثر أهمية بالنسبة لهذا الفريق".

وهز بن زيمة الشباك بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين 21 و24 قبل أن يستغل خطأ الحارس إدوار مندي ليكمل الثلاثية في بداية الشوط الثاني.

وقال أنشيلوتي "إنه متكامل حقا، ليس فقط كمهاجم بل كلاعب. بن زيمة يسجل الكثير من الأهداف وهذا أمر مهم لكنه يساعد الفريق كثيرا في الاستحواذ على الكرة. نحن سعداء ومحظوظون بوجوده".

وأضاف المدرب الإيطالي، الذي قاد تشيلسي إلى ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2009-2010، أن أداء فريقه كان "مذهلا"، لكنه شدد على أن المواجهة لم تنته بعد.

وتابع "ما زلت أعتقد أن مباراة الإياب ستكون صعبة، لذا يجب أن نحافظ على تركيزنا".

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