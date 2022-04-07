مانشستر يونايتد يقترب من تعيين المدرب تين هاج خلفا لرانجيك

المصدر: د ب أ

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كشفت عدة وسائل إعلامية في انجلترا عن قرب تعيين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم للمدرب الهولندي إريك تين هاج مديرا فنيا جديدا للفريق للموسم المقبل.

وأفادت التقارير بأن من الممكن أن يخلف مدرب أياكس امستردام الحالي المدرب الألماني رالف رانجيك الذي يتولى تدريب الشياطين الحمر مؤقتا حتى نهاية الموسم بعد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وذكرت أيضا أن المحادثات بين أياكس ويونايتد تسارعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة ورجحت إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن تين هاج يتولى تدريب أياكس منذ عام 2017، وقد قاد الفريق مرتين للفوز ببطولتي الدوري والكأس معا (2019 و2021)، كما وصل بالفريق مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2019)، وقد ودع أياكس البطولة هذه المرة في دور ثمن النهائي وذلك بعد أن حقق الفريق ستة انتصارات في دور المجموعات.

وكان تين هاج تولى أيضا تدريب الفريق الرديف لبايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2015.

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