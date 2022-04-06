دي بروين يهدي سيتي الفوز على أتليتيكو في دور الثمانية بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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أحرز كيفن دي بروين هدفا في الشوط الثاني، ليمنح مانشستر سيتي صاحب الأرض الفوز 1-صفر على ضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتلقى دي بروين تمريرة أرضية من فيل فودن، بعد مشاركته مباشرة، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل شباك يان أوبلاك في الدقيقة 70.

وسيلعب سيتي، الذي خسر في نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام غريمه المحلي تشيلسي، مباراة الإياب في مدريد في 13 أبريل نيسان.



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