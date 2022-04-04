برشلونة ينتزع المركز الثاني بفوز صعب على إشبيلية

المصدر: رويترز

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أحرز الشاب المتألق بيدري هدفا رائعا في الشوط الثاني، ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على ضيفه وغريمه إشبيلية، وينتزع المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم "الأحد".

وصنع بيدري (19 هدفا) لنفسه هدف المباراة الوحيد على طريقة ليونيل ميسي في بداية مسيرته في برشلونة، وقبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

واستحوذ لاعب الوسط على الكرة خارج منطقة الجزاء وراوغ أحد اللاعبين ثم ابتعد عن منافسيه برشاقة ومهارة، قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس.

وأصبح فريق المدرب تشابي يملك 57 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد إشبيلية وأتليتيكو مدريد، لكن يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة. ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة.

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