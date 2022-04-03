نائب رئيس برشلونة: صفقة رعاية (سبوتيفاي) "واحدة من الأفضل في العالم"

المصدر: د ب أ

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أكد جولي جويو، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن صفقة الرعاية التاريخية للنادي الكتالوني مع منصة (سبوتيفاي) السويدية، هي "واحدة من أفضل عقود الرعاية في العالم" بعد أن حصلت على الضوء الأخضر للتنفيذ اليوم الأحد.

وفي جلسة استثنائية، قام مجلس برشلونة بالموافقة بنسبة 89% لإبرام عقد رعاية منصة البث العملاقة، المتخصصة في تقديم خدمات بث الموسيقى والبودكاست، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وباعت إدارة برشلونة حقوق تسمية ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، للسنوات الـ 12 المقبلة - من بينها 4 سنوات أثناء تجديد الاستاد و8 بعد الانتهاء من العمل.

سيعرف أحد أكثر الأماكن الرياضية شهرة في العالم باسم (سبوتيفاي كامب نو)، كما سيظهر اسم الشركة السويدية على قمصان فريق برشلونة للرجال والسيدات، بدءا من الموسم المقبل 2022 / 2023، وللمواسم الأربعة التالية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الصفقة سوف تدر على برشلونة ما يزيد عن 400 مليون يورو (442 مليون دولار) ، وهو مبلغ من شأنه أن يقوم بحل العديد من المشاكل المالية الضخمة التي يعاني منها النادي الإسباني في الفترة الأخيرة.

وقال جويو: "إنها أفضل صفقة رعاية في تاريخ قميص برشلونة، وواحدة من الأفضل في العالم فيما يتعلق بالقمصان والملعب".

وأكد جويو "إنها صفقة تاريخية لأنها أفضل عقد رعاية لبرشلونة وهي تحالف استراتيجي بين برشلونة وسبوتيفاي".

وتابع "سنقوم بإبراز نادينا للعالم كعلامة تجارية عالمية".

واختتم نائب رئيس برشلونة حديثه قائلا "إنها علامة تجارية حديثة وشابة. لها حاضر ومستقبل. كان الخيار الذي أعطى أكبر قدر من القوة في هذا الوقت (لبرشلونة) ليواصل دوره كرائد عالمي ".

معلومات تحريرية.

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