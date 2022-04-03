لايبزيج يسحق دورتموند برباعية ويوجه ضربة قاتلة لآماله في الدوري

المصدر: رويترز

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أحرز كونراد لايمر هدفين وصنع هدفا آخر ليقود رازن بال شبورت لايبزيج للفوز 4-1 على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب اليوم السبت ليوجه ضربة قاتلة لآمال مضيفه في لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقبل ست جولات من النهاية بات دورتموند يتأخر بتسع نقاط عن بايرن ميونيخ الذي سحق مضيفه فرايبورج 4-1.

وهز لايبزيج، الذي أحكم قبضته على المركز الرابع برصيد 48 نقطة، الشباك عكس مجريات اللعب عندما وضع لايمر الكرة من فوق الحارس جريجور كوبل في الدقيقة 21 ليصعق الحضور الجماهيري الكامل لأول مرة في ملعب سيجنال إدونا بارك في أكثر من عامين.

وتحولت المباراة من مواجهة كانت تعدها جماهير دورتموند للاحتفال بحضور 81 ألف متفرج وعودة إرلينج هالاند إلى التشكيلة الأساسية إلى كابوس عندما أضاف لايمر لاعب منتخب النمسا الهدف الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 31.

ولم يستطع دورتموند، الذي أهدر فرصتين في بداية الشوط الأول عبر ماركو رويس وهالاند، الرد بعد الاستراحة.

وقدم هالاند، الذي تعرض لإصابة في الكاحل في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلال وجوده مع منتخب النرويج، أداء متواضعا.

وقال ماركو روزه مدرب دورتموند "بدأنا بشكل جيد، واتيحت لنا فرصة التقدم 1-صفر، ثم خسرنا الاستحواذ على الكرة... وأصبحت النتيجة 1-صفر. اهتزت شباكنا بهدف آخر بتسديدة غيرت اتجاهها.

"سمحنا للايبزيج بإضافة الهدف الثالث وفي النهاية فنتيجة 4-1 كبيرة للغاية. لايبزيج كان أكثر فعالية في الهجوم والدفاع. لا يجب أن نتحدث عن اللقب الآن. نحن بحاجة لتحليل ما حدث ثم الذهاب إلى شتوتجارت والحصول على النقاط الثلاث يوم الجمعة".

وجعل كريستوف نكونكو النتيجة 3-صفر في الدقيقة 58 بعد تمريرة من لايمر.

وقلص البديل دونيل مالن الفارق لدورتموند قبل ست دقائق من النهاية بضربة رأس من عند القائم البعيد لكن لايبزيج رد بعد ذلك بدقيقتين بتسديدة داني أولمو الرائعة من خارج منطقة الجزاء.

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