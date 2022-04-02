تعادل مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي عن طريق كليتشي إيهانتشو في الدقيقة 63، قبل أن يدرك البرازيلي فريد التعادل لمانشستر يونايتد في الديقة 66.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، ليخسر نقطتين ثمينتين في محاولاته للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق الأهداف خلف توتنهام صاحب المركز الخامس والذي يلعب غدا مع نيوكاسل، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب يوم الاثنين مع كريستال بالاس بالإضافة إلى أنه لعب مباراة أقل من يونايتد.

على الجانب الأخر رفع ليستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة مفتقدا لخدمات نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خرج من قائمة الفريق في اللحظات الأخيرة بسبب تعرضه للمرض، ليضطر الألماني رالف رانجنيك إلى إشراك مواطنه برونو فيرنانديز في مركز المهاجم عوضا عنه.

على الجانب الأخر، دخل ليستر سيتي المباراة بقيادة مهاجمه النيجيري كليتشي إيهانتشو، في الوقت الذي واصل فيه الهداف جيمي فاردي الغياب.

ومرت دقائق الشوط الأول بدون أهداف، حيث لم تفلح محاولات الطرفين في هز شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في مانشستر يونايتد أو الدنماركي كاسبر شمايكل في ليستر سيتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني تغير أداء الفريقين إلى الأفضل، وفي الدقيقة 63 نجح ليستر سيتي في تسجيل هدف التقدم عن طريق إيهانتشو، الذي تلقى كرة عرضية ليحولها بضربة رأس رائعة في شباك دي خيا.

ولم تمض ثلاث دقائق حتى نجح يونايتد في إدراك التعادل عن طريق البرازيلي فريد، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس شمايكل لدى تصديه لتسديدة من برونو فيرنانديز، ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات عديدة من الفريقين من أجل تسجيل هدف يضمن النقاط الثلاث لأحدهما، لكن ذلك لم يحدث، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1.





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