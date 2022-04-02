حالة من اللغط في البوندسليجا بعد مشاركة بايرن ميونخ أمام فرايبورج بـ12 لاعبا

المصدر: د ب أ

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غالبا ما تصف أندية كرة القدم جماهيرها بأنها اللاعب رقم 12 في صفوفها لكن بايرن ميونخ لعب لفترة وجيزة بـ12 لاعبا خلال فوزه على مضيفه فرايبورج 4 /1 اليوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم بعد أجرى تغييرا تسبب في حالة من اللغط.

وشارك مارسيل سابيتزر ونيكلاس زوله في الدقيقة 86 مع مغادرة لاعب واحد أرض الملعب ، حيث لعب بايرن ميونخ لمدة 20 ثانية في وجود 12 لاعبا.

وانتبه الحكم كريستيان دينجرت إلى ما حدث بعد إبلاغه من قبل لاعبي فرايبورج، حيث أوقف المباراة لعدة دقائق لتصحيح الأمور.

وقال نيكو شلوتربك مدافع فرايبورج لشبكة "سكاي" التليفزيونية "لاحظت أن نيكي شارك دون أن يغادر لاعب أخر أرض الملعب".

وكان بايرن متقدما 3- 1 قبل أن يحرز سابيتزر الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وقال يوشين ساير المدير الرياضي لفرايبورج "علي أن أشاهد ما حدث مرة أخرى في هدوء" ، تزامنا مع المناقشة الساخنة الي جمعت مسؤولي بايرن مع حكم المباراة.

ولم تتضح العواقب الفورية لما حدث حيث أكد ساير أنه ليس بمقدوره أن يحكم عما سيحدث.

ولكن بحسب لوائح الاتحاد الألماني لكرة القدم فمن المستبعد أن يؤثر ما حدث على نتيجة المباراة.



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