شركات مراهنات ترشح البرازيل للفوز بكأس العالم 2022

المصدر: رويترز

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قالت شركات مراهنات أمس الجمعة إن منتخب البرازيل هو الأوفر حظا للفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد أن أوقعت القرعة بطل العالم خمس مرات في مجموعة واحدة مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

وطبقا لشركة وليام هيل، فان منتخب البرازيل، الذي صعد لصدارة تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) هذا الأسبوع، مرشح بنسبة 5-1 للفوز بالبطولة، متفوقا على فرنسا (11-2) وإنجلترا (6-1) وإسبانيا (15-2) والأرجنتين (11-1).

كما قالت شركة (بت إم.جي.إم) إن البرازيل مرشحة بنسبة (5-1) تليها فرنسا وإنجلترا (كلتاهما 11-2).

وأوقعت القرعة فرنسا حاملة اللقب مع الدنمارك وتونس والفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو.

وستواجه إنجلترا منتخبي إيران والولايات المتحدة والفائز من الملحق الأوروبي ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا.

وستقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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