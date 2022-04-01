جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

المصدر: د ب أ

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شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الـ22 من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ووزعت المنتخبات الـ 32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

وطبقا للقرعة التي أجريت اليوم، سيكون جدول البطولة كالآتي:

الدور الأول (دور المجموعات):

المجموعة الأولى (قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا):

21 نوفمبر : قطر × الإكوادور

21 نوفمبر : السنغال × هولندا

25 نوفمبر : قطر × السنغال

25 نوفمبر : هولندا × الإكوادور

29 نوفمبر : هولندا × قطر

29نوفمبر : الإكوادور × السنغال.

المجموعة الثانية (إنجلترا- إيران- أمريكا- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا):

21 نوفمبر : إنجلترا × إيران

21 نوفمبر : أمريكا × الفائز من الملحق الأوروبي

25 نوفمبر : إنجلترا × أمريكا

25 نوفمبر : الفائز من الملحق × إيران

29 نوفمبر : الفائز من الملحق × إنجلترا

29 نوفمبر : إيران × أمريكا.

المجموعة الثالثة (الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا):

22 نوفمبر : الأرجنتين × السعودية

22 نوفمبر : المكسيك × بولندا

26 نوفمبر : الأرجنتين × المكسيك

26 نوفمبر : بولندا × السعودية

30 نوفمبر : بولندا × الأرجنتين

30 نوفمبر : السعودية × المكسيك.

المجموعة الرابعة (فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس):

22 نوفمبر : فرنسا × الفائز من الملحق

22 نوفمبر : الدنمارك × تونس

26 نوفمبر : فرنسا × الدنمارك

26 نوفمبر : تونس × الفائز من الملحق

30 نوفمبر : تونس × فرنسا

30نوفمبر : الفائز من الملحق × الدنمارك.

المجموعة الخامسة (إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان):

23 نوفمبر : إسبانيا × الفائز من الملحق

23 نوفمبر : ألمانيا × اليابان

27 نوفمبر : إسبانيا × ألمانيا

27 نوفمبر : اليابان × الفائز من الملحق العالمي

أول ديسمبر : اليابان × إسبانيا

أول ديسمبر : الفائز من الملحق × ألمانيا.

المجموعة السادسة (بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا):

23 نوفمبر : بلجيكا × كندا

23 نوفمبر : المغرب × كرواتيا

27 نوفمبر : بلجيكا × المغرب

27 نوفمبر : كرواتيا × كندا

أول ديسمبر : كرواتيا × بلجيكا

أول ديسمبر : كندا × المغرب.

المجموعة السابعة (البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون):

24 نوفمبر : البرازيل × صربيا

24 نوفمبر : سويسرا × الكاميرون

28 نوفمبر : البرازيل × سويسرا

28 نوفمبر : الكاميرون × صربيا

2 ديسمبر : الكاميرون × البرازيل

2 ديسمبر : صربيا × سويسرا.

المجموعة الثامنة (البرتغال- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية):

24 نوفمبر : البرتغال × غانا

24 نوفمبر : أوروجواي × كوريا الجنوبية

28 نوفمبر : البرتغال × أوروجواي

28 نوفمبر : كوريا الجنوبية × غانا

2 ديسمبر : كوريا الجنوبية × البرتغال

2 ديسمبر : غانا × أوروجواي.

الدور الثاني (دور الستة عشر):

3 ديسمبر : أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

3 ديسمبر : أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر : أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

4 ديسمبر : أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر : أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

5 ديسمبر : أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر : أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

6 ديسمبر : أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56).

دور الثمانية:

9 ديسمبر : الفائز في (53) × الفائز في (54) (58)

9 ديسمبر : الفائز في (49) × الفائز في (50) (57)

10 ديسمبر : الفائز في (55) × الفائز في (56) (60)

10 ديسمبر : الفائز في (51) × الفائز في (52) (59).

الدور قبل النهائي:

13 ديسمبر : الفائز في (57) × الفائز في (58) (61)

14 ديسمبر : الفائز في (59) × الفائز في (60) (62).

مباراة تحديد المركز الثالث:

17 ديسمبر : الخاسر في (61) × الخاسر في (62) (63).

المباراة النهائية:

18 ديسمبر : الفائز في (61) × الفائز في (62) (64).

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