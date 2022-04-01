نجاة لانزيني لاعب وست هام من حادث سير

المصدر: رويترز

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لم يصب مانويل لانزيني لاعب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسوء بعد تعرضه لحادث سير أثناء توجهه لمركز تدريب فريقه اللندني عندما اصطدمت سيارته بشجرة.

ولم يكن لانزيني، العائد بعد انضمامه لتشكيلة الأرجنتين في فترة التوقف الدولي، بحاجة للعلاج في مستشفى بعد الحادث الذي وقع في شرق لندن أمس الخميس.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية لرويترز في بيان "استدعيت الشرطة في الساعة 12.49 يوم الخميس 31 مارس بناء على تقارير بوقوع حادث سير.. في رومفورد".

وأضاف البيان "الضباط وصلوا إلى مكان الحادث وتبين لهم أن سيارة انحرفت عن الطريق واصطدمت بشجرة. ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات".

وأكد ديفيد مويز مدرب وست هام في وقت لاحق أن اللاعب البالغ عمره 29 عاما لم يتعرض لأي أذى وأنه على ما يرام.

وأضاف مويز للصحفيين "لا يمكنني القول ماذا حدث لأنني لم أكن هناك. سقطت السيارة في حفرة وخرجت عن الطريق. الأمر كان مؤلما بعض الشيء لكنه بخير. هذا ما حدث لمانويل لكنه على ما يرام لحسن الحظ".

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