فان جال يحذر تن هاج من تدريب مانشستر يونايتد "التجاري"

المصدر: رويترز

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حذر لويس فان جال مدرب منتخب هولندا لكرة القدم الاثنين مواطنه إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام من تدريب مانشستر يونايتد، وحثه على اختيار فريق كرة قدم بدلا من فريق "تجاري" على حد قوله.

وتولى فان جال تدريب يونايتد بين عامي 2014 و2016، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأخير قبل إقالته ليحل محله جوزيه مورينيو.

وتن هاج (52 عاما) بين عدد محدود من المرشحين لتدريب يونايتد، حيث تنتهي فترة المدرب المؤقت رالف رانجنيك بنهاية الموسم الحالي.

وقال فان جال للصحفيين قبل استضافة ألمانيا في مباراة ودية غدا الثلاثاء "إيريك تن هاج مدرب رائع، وهذا أمر جيد لمانشستر يونايتد.

"لكن مانشستر يونايتد نادي تجاري، لذلك فهو اختيار صعب للمدرب.. من الأفضل له الذهاب إلى فريق كرة قدم. لن أنصحه، لكنه سيتصل بي بنفسه. لكن يجب أن يختار ناد كرة القدم وليس ناد تجاري".

وتولى تن هاج تدريب أياكس خلال موسم 2017-2018 وقاد الفريق إلى لقب الدوري الهولندي في 2019 و2021 وكذلك التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

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