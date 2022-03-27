إريكسن يهز الشباك في عودته للدنمارك بعد الأزمة القلبية

المصدر: رويترز

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هز كريستيان إريكسن الشباك في غضون دقيقتين من مشاركته كبديل في عودته إلى المنتخب الدنماركي في مباراة ودية لكرة القدم ضد هولندا أمس السبت بعد 288 يوما من تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا.

وسقط إريكسن أرضا في مواجهة فنلندا باستاد كوبنهاجن ويضع حاليا جهازا خاصا لإعادة تشغيل القلب يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

واضطر إنتر ميلان لفسخ تعاقده مع إريكسن إذ إن الدوري الإيطالي لا يسمح للاعبين باللعب حال استخدامهم أجهزة لعلاج مشاكل قلبية.

وشارك اللاعب البالغ عمره 30 عاما، والذي انتقل إلى برنتفورد الإنجليزي، في بداية الشوط الثاني في أمستردام ليصل إلى 110 مباريات دولية.

وأحرز إريكسن الهدف الثاني ليقلص النتيجة إلى 3-2 لهولندا.

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