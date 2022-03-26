ميسي ملمحاً إلى اعتزاله: سأعيد تقييم العديد من الأشياء بعد كأس العالم

المصدر: د ب أ

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يعتزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقييم مستقبله مع منتخب بلاده لكرة القدم عقب بطولة كأس العالم، التي تقام في قطر في وقت لاحق من هذا العام، ولم يستبعد اللاعب اعتزال اللعب الدولي.

كان ميسي من بين من سجلوا أهدافا للمنتخب الأرجنتيني، الذي تأهل للمونديال بالفعل، أمام منتخب فنزويلا في المباراة التي جمعتهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش).

وقاد ميسي (34 عاما) المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كوبا أمريكا العام الماضي، وهو أول لقب للمنتخب الأرجنتيني منذ عام 1993. ولم يفز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم منذ أن قاده دييجو ماردونا للتتويج باللقب في عام 1986، وكان ميسي قريبا من تحقيق اللقب في عام 2014 عندما وصل بالمنتخب الأرجنتيني للمباراة النهائية في البرازيل.

وقال الذي انتقل لباريس سان جيرمان من برشلونة في أغسطس الماضي، إن مستقبله الدولي لما بعد البطولة التي تقام في قطر، يبقى في ذهنه.

وأضاف ميسي للصحفيين عقب الفوز على فنزويلا 3 / صفر :"لا أعلم ما الذي سأفعله بعد كأس العالم. أفكر فيما سيأتي. بعد البطولة في قطر، سأعيد تقييم العديد من الأشياء".

وتابع :"لا أعلم (بشأن الاستمرار في اللعب)، الحقيقة هو أنني لا أعلم. أفكر فيما سيأتي بعد ذلك، أفكر فقط في مواجهة منتخب الإكوادور (يوم الثلاثاء). المباريات الإعدادية في يونيو وسبتمبر المقبلين".

وأكد :"دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن. ولكن بالتأكيد بعد كأس العالم العديد من الأشياء ستتغير".

وأشار ميسي إلى أن رفع أول كأس كبير على المستوى الدولي مع الأرجنتين العام الماضي في كوبا أمريكا ، لن يكون له تأثير على قراره.

وشارك ميسي في 159 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وسجل 81 هدفا، وجاءت أول مشاركة له في عام 2005.

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