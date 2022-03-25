هازارد يخضع مجدداً لعملية جراحية في الساق

المصدر: رويترز

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أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الجناح إيدن هازارد سيخضع لجراحة لإزالة شريحة من ساقه اليمنى.

وكان الدولي البلجيكي، الذي لم يلعب أساسيا مع ريال مدريد منذ أكثر من شهر، زرع شريحة في ساقه بعد أن كسر كاحله وخضع لجراحة في مارس 2020.

وقال ريال مدريد في بيان "في الأيام المقبلة سيخضع لاعبنا إيدن هازارد لجراحة لإزالة الشريحة".

وخاض اللاعب البالغ عمره 31 عاما، والذي طاردته الإصابات منذ وصوله من تشيلسي الإنجليزي في يونيو 2019، 17 مباراة في الدوري هذا الموسم، معظمها من مقاعد البدلاء مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وسيتوجه ريال مدريد، الذي يتصدر الدوري الأسباني بعد 29 مباراة، إلى سيلتا فيجو في الثاني من أبريل قبل أن يواجه تشيلسي خارج أرضه بعدها بأربعة أيام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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