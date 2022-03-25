الإكوادور وأوروغواي تتأهلان للمونديال رغم هزيمة الأولى بالثلاثة أمام باراغواي

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب الإكوادوري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 رغم هزيمته الثقيلة 1 / 3 أمام مضيفه منتخب باراغواي مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وتجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند 25 نقطة لكنه حافظ على موقعه في المركز الثالث بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروغواي.

واستفاد منتخب الإكوادور من فوز أوروغواي على بيرو في مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت ليرافق منتخب أوروغواي إلى النهائيات، فيما يشتعل الصراع بين بيرو وكولومبيا وتشيلي على المركز الخامس والتأهل للملحق العالمي أمام خامس التصفيات الأسيوية.

ورفع منتخب باراغواي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول التصفيات بفارق نقطة واحدة أمام بوليفيا، ولكن منتخب باراغواي فقد رسميا فرصة المنافسة على أحد مقاعد المونديال قبل مباريات هذه الجولة.

وأنهى منتخب باراغواي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما روبرت موراليس في الدقيقة العاشرة وبييرو هينكابي لاعب الإكوادور بطريق الخطأ في مرمى فريقه مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ميجيل ألميرون الهدف الثالث لباراغواي في الدقيقة 54 فيما أحرز جوردي كايسيدو الهدف الوحيد للإكوادور من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وأنهى منتخب باراغواي المباراة بعشرة لاعبين لطرد اللاعب بلاس ريفيروس في الدقيقة 88 لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.

وأصبح منتخب الإكوادور أحد أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة في قطر حيث سبقه منتخبا البرازيل والأرجنتين كما رافقه اليوم منتخب أوروغواي.

ويخوض منتخب الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، علما بأن أفضل نتيجة سابقة للفريق كانت بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) في مونديال 2006 بألمانيا فيما خرج من دور المجموعات في نسختي 2002 و2014 .

كما يخوض منتخب أوروغواي النهائيات للمرة الرابعة على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه، علما بأن الفريق توج باللقب العالمي مرتين في عامي 1930 و1950.

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