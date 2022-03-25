"ثنائية" بيل في النمسا تُقرّب ويلز من المونديال

المصدر: د ب أ

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سجل اللاعب الويلزي الشهير غاريث بيل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين 2 / 1 على نظيره النمساوي أمس الخميس في الدور نصف النهائي بالمسار الأول للملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وحافظ المنتخب الويلزي على فرصته قوية في التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1958.

ويلتقي المنتخب الويلزي في نهائي هذا المسار مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الاسكتلندي والأوكراني، والتي تأجلت إلى يونيو المقبل بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة حاليا.

وسجل بيل هدفيه في الدقيقتين 25 و51، فيما جاء الهدف الوحيد للنمسا عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرزه بن ديفيز لاعب ويلز بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64.

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