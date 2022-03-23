مولر يسعى لتمديد تعاقده مع بايرن حتى 2025

المصدر: د ب أ

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يسعى توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لتجديد عقده مع فريقه حتى عام 2025.

وقضى مولر، الذي ينتمي لإقليم بافاريا، مسيرته الكروية بأكملها مع بايرن، الذي توج معه بجميع الألقاب الممكنة، مثل حارس المرمى المخضرم مانويل نوير والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي في عام 2023 العقد الحالي لمولر مع بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم التسعة الأخيرة .

وقال مولر "اتخذت قرارا بأن ألعب كرة القدم في المستوى الأعلى حتى عام 2025. عقدي الحالي ينتهي عام 2023. لذلك يجب أن نرى ما سنفعله هناك".

كانت هناك بعض الانتقادات ،التي أثيرت بسبب عدم دخول إدارة بايرن في مفاوضات لتجديد التعاقد مع نجومه الثلاثة مولر ونوير وليفاندوفسكي، لكن لاعب المنتخب الألماني تجاهل هذا الأمر.

وأوضح مولر "جميع اللاعبين المعنيين بالأمر لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع وضع مفتوح قليلاً".

وأضاف مولر "النادي واللاعبون في مفاوضات. كان هذا هو الحال بالفعل عندما قيل إنه لم يكن هناك اتصال بين الطرفين على الإطلاق".

وأشار لاعب بايرن "السؤال هو مدى كثافة الاتصال سواء كنتم تتحدثون عن الأجواء أو عن قضايا تعاقدية. هناك الكثير من الاحترام من الجانبين".

وشدد مولر على أنه يهدف للاستمرار طالما أنه قادر على تلبية طموحاته الخاصة.

وكشف اللاعب الألماني "لقد وضعت معايير معينة لنفسي. طالما يمكنني إحداث فارق على المستوى الأعلى في لحظات معينة، فأنا بالتأكيد أريد أن ألعب كرة القدم".

وينطبق ذلك أيضًا على المنتخب الألماني الذي توج معه بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل، قبل أن يعود إليه مرة أخرى بعدما تم استبعاده في البداية عام 2019.

وخاض مولر 110 مباريات دولية حتى الآن، ويسعى لمشاركته الرابعة في نهائيات كأس العالم التي تجرى في الخريف في قطر.

وفي نهاية حديثه، قال مولر "طالما استطعت أن أكون خيارا إيجابيا والمدرب لديه فكرة لترشيحي فسوف أتعامل مع الأم، ولا توجد نهاية مؤكدة بالنسبة لي".

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