هل ستتجاوز كلافينيس 20 سنة من الخيبات وتبعث الكرة النرويجية من جديد؟

المصدر: رويترز

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تريد ليسه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم الجديدة، إعادة منتخب الرجال إلى الظهور في بطولة كبرى، إلى جانب بناء هيكل يمنح منتخب السيدات فرص متساوية لتحقيق النجاح.

وأصبحت كلافينيس أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد النرويجي عندما فازت اللاعبة السابقة البالغ عمرها 40 عاما بهذا المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأبلغت كلافينيس رويترز في مقابلة "أصبحت رئيسة للعمل من أجل كل الكرة النرويجية، ونحن لم نحقق أهدافنا لمنتخب الرجال لأكثر من 20 عاما الآن".

ولم تتأهل النرويج إلى نهائيات بطولة كبرى منذ بطولة أوروبا 2000، ورغم أن منتخب السيدات يأتي في المركز 12 عالميا، فإنه يواجه مهمة صعبة للتنافس مع دول تستثمر الكثير في الكرة النسائية.

وكلافينيس هي أول امرأة وأصغر من يشغل منصب رئيس الاتحاد النرويجي في تاريخه، وأكدت أنها تعد بالتطوير وبشكل أهم من تحقيق ثورة، لكنها قالت إنها امرأة في عجلة من أمرها.

وقالت كلافينيس "من الأفضل دائما تحقيق التطور. إنه يستمر لفترة أطول. يجب أن تكون في وضع يسمح بالتطور، وإلا فإنك لن تفعل أي شيء. بالنسبة لي، فإن الأمر يتعلق بمحاولة زيادة التطور".

وخاضت كلافينيس 73 مباراة دولية مع النرويج وكانت تشغل مركز الوسط ومركز المهاجم في فترة كانت جوائز بطولات السيدات متواضعة، لكنها أسست نفسها لتصبح أقوى امرأة في الكرة المحلية.

"ليس لديك ما تربحه"

كانت كلافينيس أول امرأة تشغل منصب المدير الفني للاتحاد النرويجي، وتابعت المسيرة الدولية المزدهرة للاعبين مثل إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، ومارتن أوديجارد لاعب أرسنال، ويظهر اللاعبان حاليا كأبرز نجمين في المنتخب النرويجي.

وأشارت كلافينيس إلى الهيكل والنظام الذي يسمح للرجال بالبزوغ في اللعبة وتحمل المخاطرة للتحسين من أنفسهم، بينما لا يكون بوسع اللاعبات تحقيق نفس المكاسب في حال تحملهن نفس المخاطر.

وقالت كلافينيس "إذا لم تظهر مدربات السيدات في أندية الدوري الألماني وأندية الدوري الإنجليزي، أو حتى في البطولات الأقل، فإنك لا ترى الجائزة حقا، وليس لديك ما تربحه".

وأضافت "هذا يحدث لأنك تعرف أن عليهن العمل في عطلات نهاية الأسبوع وبعد الظهيرة إلى جانب امتلاكهن الأطفال دون وجود أمان للحصول على رواتب وعدم توفر وجهة يذهبن إليها لذا الأمر مستحيل. لذا فإن هرم الجزء المهني الخاص بالسيدات لا يعمل".

وسيشارك منتخب السيدات في بطولة أوروبا في إنجلترا في يوليو، بينما أخفق منتخب الرجال مرة أخرى في التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر.

وقالت كلافينيس إنها ستقيس مدى نجاحها من حيث الثقة التي تستطيع توليدها، إلى جانب أشياء مثل التأهل للبطولات للمنتخبات الوطنية.

وأضافت "لا يتعلق الأمر بالبطولات فحسب، بل يتعلق بأن تكون كرة القدم للجميع، وهو أهم هدف لدينا".

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