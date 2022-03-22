لأول مرة في تاريخه.. مانشستر سيتي يتصدر الدوري المالي لمؤسسة ديلويت

المصدر: رويترز

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تصدر مانشستر سيتي لأول مرة ترتيب الدوري المالي لكرة القدم لمؤسسة ديلويت كأكثر أندية العالم تحقيقا للإيرادات خلال موسم 2020-2021، الذي تأثر وابتلي بجائحة كوفيد-19.

وتراجع برشلونة من القمة إلى المركز الرابع في النسخة 25 من الدوري المالي، وهو أسوأ مركز للعملاق الإسباني منذ موسم 2013-2014.

وبلغت إيرادات السيتي 644.9 مليون يورو (710.81 مليون دولار) مستفيدا بعقود شركات الرعاية، وتقدم بطل إنجلترا ستة مراكز في الترتيب.

وبات سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي والمتصدر الحالي، رابع ناد يتصدر الدوري المالي بعد برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وجاء ريال مدريد ثانيا بإيرادات 640.7 مليون يورو، ثم بايرن ميونيخ في المركز الثالث بإيرادات 611.4 مليون يورو. واحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس، وهو أسوأ مركز في تاريخه، ثم باريس سان جيرمان وليفربول في المركزين السادس والسابع على الترتيب.

وذهب المركز الثامن إلى تشيلسي بطل أوروبا، المعروض للبيع بعد فرض عقوبات على مالكه الروسي الملياردير رومان أبراموفيتش بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء 11 ناديا إنجليزيا من بين أول 20 في الترتيب، في أفضل نسبة على الإطلاق لأي بلد، بينما اقتحم ولفرهامبتون واندرارز القائمة لأول مرة ووصل إلى المركز 17.

وذكرت مؤسسة ديلويت أن أندية القمة الأوروبية خسرت أكثر من ملياري يورو منذ منتصف موسم 2019-2020 وحتى نهاية موسم 2020-2021 لتتراجع الإيرادات إلى ما كانت عليه قبل حوالي خمس سنوات.

وهذه أول مرة على الإطلاق، تملك فيها كل أندية الدوري المالي فريقا خاصا للسيدات.

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