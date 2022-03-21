ليفربول يفلت من فخ نوتينغهام ويكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي كأس الاتحاد

المصدر: د ب أ

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أفلت ليفربول من فخ مضيفه نوتينغهام فورست، وأكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في دور الثمانية للمسابقة.

وأحرز ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ليقود ليفربول للتأهل إلى المربع الذهبي في البطولة التي توج بها 7 مرات، ويضع حدا لمغامرة نوتينجهام، الناشط ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وكانت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، قد سبقت ليفربول في الدور قبل النهائي، التي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها للمرة الأولى منذ موسم 2005 / 2006.

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