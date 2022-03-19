عطل نادر في تقنية خط المرمى في مباراة بالدوري الألماني والحكم يعلق!

المصدر: د ب أ

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أكد الحكم فيليكس تسافير حدوث عطل بتقنية خط المرمى في المباراة التي جمعت بين ماينز وأرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت.

وأشار الحكم إلى ساعة اليد الخاصة به أظهر أن الكرة عبرت خط المرمى بعد ضربة رأس من موسى نياخات، لاعب ماينز. ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" رأى أن الكرة لم تعبر كلها خط المرمى وتم إلغاء الهدف.

وقال تسافير للصحفيين:"على المتعهد التعامل مع هذا. سمعنا أن النظام تم فحصه خلال مجريات المباراة وأنه كان هناك عطل بالفعل".

وذهب الحكم للشاشة الموجودة على جانب الملعب للتأكد. وتتواجد تقنية خط المرمى في كرة القدم منذ عام 2012، وكانت خالية من المشاكل إلى حد كبير.

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