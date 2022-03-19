تشافي: لقاء"الكلاسيكو" يأتي في توقيت مثالي لبرشلونة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يريد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن يفرض فريقه كلمته في سانتياجو برنابيو حين يواجه غريمه الأزلي ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد في قمة مرتقبة.

ويعتقد لاعب وسط إسبانيا السابق أن المباراة تأتي في توقيت مثالي لبرشلونة الذي تعافى من انطلاقة صعبة للموسم.

وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "إنه اختبار قوي لإظهار مدى تطورنا" مشيرا إلى عدم الحاجة إلى حافز إضافي أمام المنافس التقليدي.

وأضاف "موقفنا رائع لخوض مباراة كبرى وإظهار حالتنا المذهلة. تطورنا جماعيا ويجب أن نظهر شخصيتنا وأن نسعى لفرض أسلوبنا".

وخاض ريال وبرشلونة سلسلة من أربعة انتصارات متتالية ويتمتعان بثقة كبيرة حاليا.

لكن ريال في الصدارة برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ومع تبقي 11 مباراة يرى تشافي أن دخول المنافسة على اللقب متأخرا يبدو "بعيدا ومعقدا وصعبا".

لكن مباراة الغد ستمثل فرصة لإظهار تحسن الفريق القطالوني منذ وصول تشابي في منتصف نوفمبر

وتابع تشافي "المرشح هو ريال مدريد. هو المتصدر ويمر بفترة رائعة لكننا نمر بحالة هائلة أيضا.

"إنها فرصة كبيرة لتغيير التاريخ والفوز سيدعم عملنا بشكل هائل ويجب أن نتحلى بالشجاعة وسنحاول فرض أسلوبنا مع التحلي بالثبات".

وتراجع برشلونة للمركز التاسع في الدوري عند إقالة رونالد كومان لكن تشابي نهض بالفريق ولم يخسر منذ 20 ينايرعند خسارته أمام أتليتيك بيلباو بعد وقت إضافي في كأس الملك، وأحرز 20 هدفا في آخر ست مباريات بالدوري.

وسيواجه ريال مدريد في غياب نجمه الهداف كريم بنزيمة الذي يتعافى من إصابة بربلة الساق.

وواصل تشافي "بنزيمة من أفضل المهاجمين في العالم خلال عامين أو ثلاثة أعوام وغيابه يمثل خسارة كبيرة جدا لهم لكن هذا لن يغير شيئا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز