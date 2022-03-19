نابولي يحول تأخره بهدف إلى فوز على أودينيزي في "الكالتشيو"

المصدر: رويترز

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أحرز فيكتور أوسيمن هدفين، للمباراة الثانية على التوالي، ليقود نابولي لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على أودينيزي، ويتساوى في رصيد النقاط مع ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وكان نابولي يأمل في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري لأول مرة منذ قرب نهاية يناير كانون الثاني، لكنه تأخر بهدف بعد 22 دقيقة عن طريق جيرار ديلوفو.

وظهر نابولي بشكل مختلف بعد الاستراحة، وقلب المباراة رأسا على عقب بفضل تألق أوسيمن الذي سجل أيضا هدفي الفوز 2-1 على فيرونا في الجولة الماضية.

وأدرك أوسيمن التعادل لنابولي بضربة رأس قوية بعد سبع دقائق من الشوط الثاني، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب عقب 11 دقيقة أخرى.

وتعرضت آمال أودينيزي في العودة لضربة بعد طرد بابلو ماري في استاد دييجو أرماندو مارادونا، ليخرج نابولي بانتصار ثمين.

وأصبح رصيد نابولي 63 نقطة، ويتساوى مع ميلان المتصدر الذي يواجه كالياري اليوم أيضا. ويحتل أودينيزي المركز 14.

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