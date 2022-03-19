أرسنال يوسع الفارق مع مانشستر يونايتد بفوز صعب على أستون فيلا

المصدر: رويترز

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تقدم أرسنال رابع الترتيب بأربع نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على أستون فيلا اليوم السبت.

ودخل أرسنال المباراة بعدما خسر في منتصف الأسبوع أمام ليفربول، في أول هزيمة للفريق في سبع مباريات بكل المسابقات، وسيطر على الشوط الأول في ملعب فيلا بارك.

واستحق أرسنال التقدم بهدف بعد مرور نصف ساعة من البداية عن طريق ساكا، ليصل الفريق إلى 2000 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسدد فيلا أي كرة نحو المرمى، أو خارجه، في الشوط الأول، لكن مستواه تحسن بعد الاستراحة، وسدد أخيرا أول عن طريق الأسكتلندي جون ماكجين في الدقيقة 61 لكن الكرة ذهبت خارج المرمى.

واستمرت سيطرة أرسنال حتى النهاية، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن يونايتد في صراع إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر فيلا للمرة الثانية على التوالي، وبقي في المركز التاسع.

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