لهذا السبب سيغيب بنزيمة عن "الكلاسيكو"؟

المصدر: رويترز

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سيغيب الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد بين فريقه وضيفه برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو بسبب إصابة في ربلة الساق.

وغاب بنزيمة الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حاليا عن تدريبات النادي الملكي استعدادا للمواجهة المقبلة اليوم السبت في العاصمة الإسبانية ويتوقع أن ينصب تركيزه في الفترة المقبلة على الاستعداد للمشاركة في مباراتي فريقه في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وأصيب مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله هدفين وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3-صفر على مايوركا يوم الاثنين الماضي.

وقال ريال مدريد إن مدافعه فيرلان ميندي سيغيب عن التشكيلة خلال الأسبوعين المقبلين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن المهاجم رودريجو الذي أصيب في مواجهة مايوركا أيضا شارك في مران اليوم السبت ويفترض ان يكون جاهزا للمشاركة غدا.

وفي مواجهة الضيف اللدود برشلونة سيسعى ريال لتعزيز قبضته على صدارة الدوري ودعم فرصته في التتويج.

ويتفوق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي جمع 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه إشبيلية وبفارق 15 نقطة على برشلونة الثالث قبل أخر 11 جولة من الموسم بجانب المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

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