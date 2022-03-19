ثلاثة عروض رسمية لشراء تشيلسي بعد انتهاء الموعد النهائي

المصدر: رويترز

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تقدمت ثلاثة عروض لشراء نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أحدها بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي وآخر من عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس وكونسورتيوم يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتشرف مجموعة بنك رين الأمريكية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وحددت موعدا نهائيا لتلقي العروض في تمام الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش من أمس الجمعة.

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