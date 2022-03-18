ليس محمد صلاح..كلوب يكشف عن اللاعب الذي لا يعوضه أحد في ليفربول

المصدر: د ب أ

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أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي لاعب في العالم يمكنه أن يحل محل ترينت ألكسندر أرنولد ،بعدما تعرض الظهير الأيمن لإصابة في أربطة الركبة ستبعده عن الفريق لعدة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن غياب أرنولد يعد ضربة موجعة لليفربول الذي يأمل في مواصلة المنافسة على الرباعية، حيث يواجه الفريق شهرا حاسما يتضمن مواجهة مضيفه مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، يوم 10 أبريل المقبل.

ولا يوجد لدى كلوب بديل جاهز في الفريق الأول. ويمكن لجو جوميز أن يلعب في مركز الظهير الأيمن ولكنه يفضل اللعب كقلب دفاع، ويتعين على مدرب ليفربول أن يضع خطة لتوظيفه مع الثنائي جيمس ميلنر والمدافع كونور برادلي.

وقال كلوب :" ترينيت يغيب بسبب إصابة في أوتار الركبة، لذلك لن ينضم للمنتخب الإنجليزي. لا توجد أنباء جيدة".

وأضاف :"سنرى كم من الوقت سيحتاج، ولكن بالطبع، إيجاد بديل لترينت صعب ولكن ممكن. دائما نفعل هذا".

وأردف :"الطريقة التي يلعب بها، لا أعرف أي لاعب يلعب مثل ترينت في العالم. لذلك سيكون من الصعب إيجاد بديل".

وأكد :"لدينا جو. نظريا يمكننا تغيير النظام أيضا. مثل هذه الأشياء، لذلك لدينا خياران، ولكنك محق إنه مؤثر للغاية".

وأكد :" إذا نظرت للماضي عندما اضطر ميلي للعب مكانه قام بعمل جيد للغاية. يجب فقط أن يكون جاهزا وبعد ذلك سيكون كل شيء بخير. لا أعلم ما إذا كان سيكون متاحا يوم الأحد (أمام نوتينجهام فروست في كأس الاتحاد الإنجليزي)".

وأوضح :" ربما يكون لدينا حل صغير للغاية يتمثل في برادلي أيضا".

ولدى كلوب مخاوف من إصابة محمد صلاح أيضا، الذي كان جاهزا بما يكفي للمشاركة كبيدل في المباراة التي فاز بها الفريق على أرسنال أمس الأول الأربعاء ،وهى المباراة التي شهدت إصابة ترينت ولكنه أكملها للنهاية.

وأضاف كلوب :" شعر صلاح بألم بسيط في قدمه عقب المباراة، لذلك يجب أن نرى ما سيفعلوه مع هذه الآلام".

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