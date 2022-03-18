"كورونا" يؤجل مواجهة تاهيتي وفانواتو في تصفيات المونديال

المصدر: رويترز

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أعلن اتحاد منطقة الأوقيانوس لكرة القدم أن مواجهة تاهيتي وفانواتو في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، التي كان من المقرر إقامتها أمس الخميس في الدوحة تأجلت بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في معسكر فانواتو.

وكانت هذه المباراة ضمن بطولة من ثمانية فرق ستحدد الفريق الذي سيتقدم للملحق العالمي للمنافسة على مكان في النهائيات هذا العام.

وقال اتحاد منطقة الأوقيانوس "أجريت الاختبارات قبل مغادرة منتخب فانواتو فندق الإقامة إلى الملعب". ""لم يكن لدى منتخب فانواتو ما يكفي من لاعبين لتشكيل فريق لخوض المباراة".

وسيواجه الفائز من هذه البطولة المقررة بين 17 و30 مارس المنتخب صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف، التي تضم منتخبات من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ولا تحصل منطقة الأوقيانوس على بطاقة تأهل مباشر للنهائيات.

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