برشلونة يفلت من كمين غالطة سراي ويعبر لدور الـ 8 بالدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كافح برشلونة ليفوز بهدفين لواحد على ملعب غلطة سراي أمس الخميس ويتقدم إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين بعد التعادل السلبي ذهابا.

وضع المدافع البرازيلي ماركاو الفريق التركي في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس من ركلة ركنية.

وعادل بيدري النتيجة لبرشلونة بهدف من مجهود فردي رائع، حيث تلقى تمريرة من فيران توريس ليراوغ اثنين من المدافعين ويطرحهما أرضا بمهارة كبيرة قبل أن يضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وسدد بيير إيمريك أوباميانج في القائم قبل الاستراحة قبل أن يضع مهاجم أرسنال السابق برشلونة في المقدمة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد أن تصدى الحارس إيناكي بينا المعار من النادي الإسباني مرتين للكرة بشكل رائع.

واستشاطت الجماهير صاحبة الضيافة غضبا لتلقي الزجاجات والأكواب البلاستيكية على أرض الملعب ليقرر الحكم إيقاف المباراة لعدة دقائق بينما حاول لاعبو غلطة سراي تهدئة المشجعين.

وانضم رينغرز إلى برشلونة في دور الثمانية رغم خسارته 2-1 أمام مضيفه رد ستار بلغراد حيث تقدم بفوزه 3-2 في مجموع المباراتين.

منح ميركو إيفانيتش الفريق الصربي بعض الأمل بتسجيل الهدف الافتتاحي مبكرا في الشوط الأول لكن الفريق الاسكتلندي تماسك ليدرك رايان كينت التعادل بعد الاستراحة.

وسجل الفردو بن نبوهان هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه لم ينقذ رد ستار.

وتعادل براجا 1-1 في مباراة مثيرة مع مضيفه موناكو ليتقدم بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين بعد انتصاره ذهابا 2-صفر في البرتغال.

وفي ألمانيا فاز أتلانتا 1-صفر على مضيفه باير ليفركوزن بفضل هدف غيريمي بوغا المتأخر ليتأهل لدور الثمانية بفوزه 4-2 في النتيجة الإجمالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز