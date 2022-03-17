الإصابة تحرم بايرن ميونخ من جهود زوله

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن مدافعه الدولي نيكلاس زوله سيغيب لبعض الوقت بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.

وأوضح بايرن أن زوله سيغيب عن مباراة الفريق أمام يونيون برلين بعد غد السبت وكذلك عن المواجهتين الوديتين لمنتخب ألمانيا.

وأشار بيان النادي البافاري "خلال التدريبات أمس الأربعاء تعرض نيكلاس زوله لتمزق في عضلات الفخذ، مما سيتسبب في غياب قلب الدفاع البالغ عمره 26 عاما".

ولم يتضح بعد مدى قدرة زوله على المشاركة في جولتي الذهاب والإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

ويرحل زوله عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم وسينتقل إلى بوروسيا دورتموند.

كما سيغيب عن بايرن أيضا مدافعه الدولي الفرنسي بنيامين بافارد، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وتم عزل بافارد /25 عاما/ بعدما أصيب للمرة الثانية بالفيروس حيث كانت نتيجة الفحوضات التي خضع لها أيضا في فبراير 2021 قد جاءت إيجابية.

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