فياريال يُسقط "السيدة العجوز" بـ "الثلاثة" ويبلغ دور الثمانية بأبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ فياريال الإسباني دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي 3 /صفر، أمس الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح فياريال في التأهل بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 / 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1.

وتقدم فياريال في الدقيقة 78 عن طريق جيرارد مورينو من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله باو توريس الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل أرناوت دانجوما الهدف الثالث لفياريال من ضربة جزاء.

وبدأ اللقاء بأداء اتسم بالحذر من جانب الفريقين، خاصة فياريال الذي يخوض المباراة خارج ملعبه، حيث حاول الحفاظ على نتيجة التعادل لأكبر وقت ممكن، في سعيه لامتصاص حماس مضيفه الإيطالي.

وفي الدقيقة 11 جاءت أولى محاولات يوفنتوس عن طريق ألفارو موراتا، حيث تلقى كرة عرضية من زميله الكولومبي كوادرادو، ليوجهها بضربة رأس لكن حارس فياريال جيرونيمو رولي أمسك بها بسهولة.

وتصدى رولي لمحاولة جديدة من يوفنتوس، حيث سدد المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش كرة من خارج منطقة الجزاء، ليمسك بها رولي في الدقيقة 20.

وكاد فلاهوفيتش أن يسجل أول أهداف يوفنتوس في الدقيقة 22، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله ماتيا دي تيشيليو، ليحولها بتسديدة قوية في المرمى، لكن الكرة ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 31، سدد سيرجي أورييه مدافع فياريال كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى حارس يوفنتوس فويتيك تشيزيني.

ولم تنجح محاولات الفريقين في سعيهما لكسر نتيجة التعادل، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل يوفنتوس وفياريال محاولاتهما للوصول إلى المرمى وكسر نتيجة التعادل السلبي، لكن المحاولات لم تسفر عن جديد في ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 سدد أدريان رابيو لاعب يوفنتوس كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة لم تشكل خطيرة على مرمى رولي.

وسدد مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس كرة أرضية زاحفة في الدقيقة 74، لكن الكرة مرت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى فياريال.

وفي الدقيقة 76 احتسب الحكم ضربة جزاء لفياريال، بعد عرقلة تعرض لها فرانسيس كوكلين لاعب الفريق الإسباني من دانييل روجاني داخل منطقة الجزاء، بعد أن لجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحة قراره، ليقرر احتساب ضربة الجزاء التي نفذها جيرارد مورينو بنجاح في الدقيقة 78.

وبينما حاول يوفنتوس العودة إلى المباراة وتسجيل هدف التعادل، فاجأه فياريال بمحاولات هجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وكان لفياريال ما أراد في الدقيقة 85، حيث سجل المدافع باو توريس الهدف الثاني، بعدما استغل كرة عالية من ركنية نفذها زميله أورييه، ليضعها برأسه في شباك يوفنتوس.

وزادت متاعب يوفنتوس بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لفياريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عقب لمسة يد من المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت داخل منطقة الجزاء، لينفذها أرناوت دانجوما بنجاح في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز فياريال 3 / صفر وبلوغه دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز