ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة النازحين في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لمساعدة النازحين في أوكرانيا.

وقال ريال إنه سيتم التبرع بالأموال إلى الصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 2.97 مليون لاجئ فروا حتى الآن من أوكرانيا، أي ما يقرب من سبعة بالمئة من سكان البلاد، منذ بداية الحرب.

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