خروج ليفاندوفسكي من التدريبات يثير قلق بايرن ميونخ الألماني

المصدر: د ب أ

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سادت حالة من القلق في نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عقب خروج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، بعدما تعثر خلال محاولة للتسديد.

وغادر ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، مران الفريق من أجل إجراء فحوص طبية بعد الواقعة، وذكرت تقارير أن ركبته تأثرت لكن بدون تفاصيل إضافية.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لم أسدد الكرة بشكل صحيح وهذا ما يؤلمني بعض الشيء".

ولا يرغب حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في غياب هداف الفريق في المراحل الحاسمة من الموسم.

ووصل بايرن ميونخ إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام قرعة هذا الدور يوم الجمعة المقبل، بحيث تقام مباريات الذهاب يومي الخامس والسادس من إبريل على أن تلعب مباريات الإياب في 12 و13 من الشهر ذاته، وكان الفريق البافاري قد خرج من ذلك الدور الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حينما كان ليفاندوفسكي مصابا.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني، لكن بوروسيا دورتوند يمكنه تقليص الفارق إلى أربع نقاط غدا الأربعاء، فيما يلعب الفريق البافاري مع يونيون برلين يوم السبت، ثم يأتي التوقف الدولي ومن بعده مواجهة تجمعه بفرايبورج يوم الثاني من أبريل المقبل.

لكن الأخبار السارة عرفت طريقها إلى بايرن ميونخ، مع عودة لاعب الوسط ليون جوريتسكا لتدريبات الفريق بعد إصابة في الركبة أبعدته لمدة زادت عن ثلاثة أشهر.

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