الريال يعزّز صدارته لـ "الليغا" بثلاثية في مرمى مايوركا

المصدر: د ب أ

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عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه مايوركا 3 / صفر، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

ويأتي الفوز ليكتب فصلا جديدا من التألق للفريق الملكي، الذي تأهل قبل أيام إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 3 /1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 55 ليسجل له البرازيلي فينسيوس جونيور هدف التقدم، قبل أن يضيف الفرنسي كريم بن زيمة الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 82 سجل بن زيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

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