دورتموند يحيي آماله في المنافسة على لقب "بوندسليغا" بانتصار على بيليفيلد

المصدر: د ب أ

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تمسك بوروسيا دورتموند بآماله في المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه أرمينيا بيليفيلد، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز كولون على مضيفه بايرليفركوزن 1 / صفر، وآينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوخوم 2 / 1.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله مع أوجسبورج في المرحلة الماضية، إلى 53 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، حامل لقب البطولة في المواسم التسعة الأخيرة، علما بأن دورتموند مازال يمتلك لقاء مؤجلا.

في المقابل، توقف رصيد أرمينيا بيليفيلد، الذي تكبد خسارته الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.

وتقمص ماريوس فولف دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (سيجنال ايدونا بارك)، عقب تسجيله هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 21، ليقود دورتموند، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2011 / 2012، لتحقيق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.

وأهدر بايرليفركوزن فرصة تعزيز موقعه في المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه كولون، في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد ليفركوزن، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في بوندسليغا، عند 45 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد كولون، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 39 نقطة في المركز السابع.

وارتدى كينجسلي شيندلر ثوب البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف كولون الوحيد في الدقيقة 67، فيما عجز لاعبو ليفركوزن عن تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليتلقى الفريق المضيف خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي.

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