أرسنال يعود للمربع الذهبي بثنائية في مرمى ليستر

المصدر: رويترز

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عاد أرسنال إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه ليستر سيتي بهدفي توماس بارتي وألكسندر لاكازيت اليوم الأحد.

وتقدم أرسنال بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا يملك ثلاث مباريات مؤجلة، ويستطيع تعزيز موقعه من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومنح بارتي التقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة 11 بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها جابرييل مارتينيلي.

وجاء الهدف الثاني بعدما رد كاسبر شمايكل حارس ليستر ركلة حرة نفذها مارتن أوديجارد، وتابع بارتي الكرة برأسه قبل أن يخرجها المدافع لوك توماس من على خط المرمى.

وبعد مراجعة حكم الفيديو والشاشة الجانبية في أرض الملعب، احتسب الحكم أنطوني تيلور ركلة جزاء، بداعي وجود لمسة يد من تشالار سويونجو مدافع ليستر، ونفذها لاكازيت بنجاح داخل الشباك ليضمن الانتصار للفريق اللندني.

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