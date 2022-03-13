أوسيمين يقود نابولي للفوز على فيرونا في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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قاد فيكتور أوسيمين فريق نابولي للفوز على مضيفه هيلاس فيرونا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ،في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على بولونيا 1 / صفر.

وسجل أوسيمين هدفي نابولي في الدقيقتين 14 و71، قبل أن يسجل ماركو فاراوني هدف حفظ ماء الوجه لفيرونا في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة طرد فيدريكو تشيكيريني لاعب فيرونا في الدقيقة 83.

ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، وتوقف رصيد فيرونا عند 41 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيورنتينا على ضيفه بولونيا 1 / صفر.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس توريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد كيفين بونيفازي لاعب بولونيا في الدقيقة 41.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

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