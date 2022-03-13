سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بثلاثية في شباك بوردو

المصدر: د ب أ

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استعاد باريس سان جيرمان اتزانه وعاد الفريق لعزف نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بفوزه الكبير 3 / صفر على بوردو اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعزز سان جيرمان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة أمام نيس ، وتجمد رصيد بوردو عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الرابعة مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

وأفاق سان جيرمان من كبوته التي شهدت في الأسبوع الماضي خسارتين متتاليتين أمام نيس صفر / 1 في الدوري الفرنسي وأمام ريال مدريد 1 / 3 في دوري الأبطال الأوروبي علما بأن الهزيمة أمام الريال أطاحت بالفريق من البطولة القارية التي يسعى جاهدا منذ سنوات للفوز بلقبها.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 24 .

وفي الشوط الثاني ، سجل نيمار دا سيلفا ولياندرو باريديس هدفين في الدقيقتين 52 و61 ليعزز سان جيرمان انتصاره ويضاعف محنة بوردو في المسابقة.

فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة لكنه اصطدم بدفاع منظم ومتكتل من بوردو الذي أجاد لاعبوه الضغط على مفاتيح لعب سان جيرمان وفي مقدمتها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم الحماس الواضح في أداء سان جيرمان بعد هزيمته في المباراتين الماضيتين أمام نيس في الدوري الفرنسي وريال مدريد الإسباني في دوري الأبطال الأوروبي ، افتقدت هجمات الفريق للدقة المطلوبة في مواجهة اليقظة الواضحة من دفاع بوردو.

وحصل نيمار على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 20 ، وسدد اللاعب الكرة بنفسه لكنه لعبها عاليا لتضيع فرصة جيدة للفريق.

وأسفر ضغط سان جيرمان عن هدف التقدم بتوقيع مبابي في الدقيقة 24 اثر هجمة سريعة منظمة للفريق وتمريرة رائعة من ميسي إلى جورجينهو فاينالدوم الذي مررها بلمسة سريعة إلى مبابي المندفع على حدود منطقة الجزاء في حراسة دفاع بوردو ليتقدم اللاعب قليلا بالكرة ويسددها قوية حيث ارتطمت الكرة بقدم الحارس ثم سكنت المرمى.

وواصل سان جيرمان ضغطه الهجومي في الدقائق التالية محاولا تسجيل هدف الاطمئنان لكن دفاع بوردو عاد لتكتله وتنظيمه في مواجهة ميسي ورفاقه.

وشن بوردو بعض المحاولات الهجومية التي لم يكتب لها النجاح ومنها تسديدة قوية من ريمي أودين في الدقيقة 31 تصدى لها كيلور نافاس حارس مرمى سان جيرمان.

ورد مبابي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 35 ولكنها علت العارضة مباشرة.

ونال جوشوا جيلافوجي لاعب بوردو إنذارا في الدقيقة 40 بسبب التحام قوي مع نيمار.

واستأنف سان جيرمان ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ، ولم يمهل ضيفه فرصة لتعديل النتيجة حيث سجل نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 52 اثر هجمة سريعة اخترق فيها ميسي دفاع بوردو ومرر الكرة إلى أشرف حكيمي في الناحية اليمنى ليمررها الأخير عرضية إلى نيمار المندفع أمام المرمى والذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة بالشباك.

ولم يهدأ طوفان سان جيرمان بل سجل الفريق هدفا في الدقيقة 56 ألغاه الحكم بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب تسلل نيمار.

وواصل سان جيرمان ضغطه ليسجل لياندرو باريديس الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 61 اثر هجمة منظمة تلاعب فيها ميسي بدفاع بوردو ثم مرر الكرة إلى مبابي الذي سدد الكرة قوية لكنها ارتدت إلى باريديس الذي راوغ مدافع بوردو وسدد الكرة في سقف المرمى.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية وإن ظلت الأفضلية الواضحة لسان جيرمان الذي عاند الحظ لاعبيه في أكثر من كرة خطيرة.

ومع التغييرات التي أجراها بوردو في وسط الشوط الثاني ، تحسن أداء الفريق وشكلت هجماته بعض الإزعاج لدفاع سان جيرمان لكنه لم يستطع هز شباك الحارس كيلور نافاس الذي تصدى لتسديدة رائعة من ياسين عدلي في الدقيقة 79 .

وشهدت الدقيقة 87 هجمة سريعة لسان جيرمان اخترق فيها ميسي دفاع بوردو بمهارة فائقة وسدد الكرة من حدود قوس منطقة الجزاء ولكنها ارتدت من القائم وحاول مبابي متابعتها لكنه لعبها بعيدا عن المرمى لينتهي اللقاء بفوز سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

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