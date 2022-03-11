كلوب يعلق على فرض عقوبات على أبراموفيتش مالك تشيلسي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الحكومة البريطانية كانت محقة في فرض عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، لكن يجب أن لا يعاني العاملين في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جراء ذلك.

وأعلن أبراموفيتش أنه سيبيع النادي اللندني الأسبوع الماضي لكن هذا البيع توقف الآن حيث يعمل تشيلسي وفقا لترخيص خاص من الحكومة.

ويمكن لتشيلسي مواصلة خوض مبارياته ودفع رواتب لاعبيه وجهازه الفني، لكن لا يمكنه ضم أو بيع لاعبين حيث تحاول الحكومة حرمان أبراموفيتش من الاستفادة بأي شكل من الأشكال.

ورغم أن مستقبل العديد من لاعبي تشيلسي يظل غامضا، لا يزال كلوب يملك مشاكله الخاصة مع المهاجم المصري محمد صلاح الذي لم يوقع بعد عقدا جديدا يمدد فترة بقائه في أنفيلد إلى ما بعد 2023.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا حتى الآن، وسجل ثمانية أهداف اخرى في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب "يتوقع صلاح أن هذا النادي يملك الطموح اللازم، ولا يمكننا فعل المزيد، إنه قراره. كل شيء على ما يرام من جانبي. لم يحدث أي شيء بعد، لا يوجد توقيع أو رفض. يجب علينا الانتظار فقط ولا يوجد عجلة في الأمر".

وأشاد المدرب الألماني بتأثير الوافد الجديد لويس دياز، حيث استقر الجناح الكولومبي في التشكيلة ويبدأ المباريات بانتظام.

وقال كلوب "كان الأمر سريعا بشكل مدهش. عندما تتعاقد مع لاعب لا تعرف أبدا مدى سرعته في التأقلم. يحدث ما تراه في التدريبات خلال المباريات. لقد كانت الأمور رائعة حتى الآن".

ويتأخر ليفربول بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر لكن فريق كلوب يملك مباراة مؤجلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز