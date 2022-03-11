برشلونة يتعادل سلبياً مع غالطة سراي في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

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لم يفلح فريق برشلونة الإسباني في مواصلة سلسلة انتصاراته في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه غالطة سراي التركي، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت أمس عن فوز أشبيلية الإسباني 1 / صفر على ضيفه وستهام يونايتد الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي على ضيفه بايرليفركوزن الألماني 3 / 2، وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي على ضيفه ريد ستار الصربي 3 / صفر، وسبورتنغ براغا البرتغالي على ضيفه موناكو الفرنسي 2 / صفر.

وعجز لاعبو برشلونة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس القادم في تركيا.

وبات يتعين على الفريقين تحقيق الفوز في لقاء العودة الحاسم من أجل الصعود إلى دور الثمانية في المسابقة القارية.

وكان برشلونة يأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في جميع البطولات، لكن طموحاته اصطدمت بالحصون الدفاعية لفريق غالطة سراي، التي وقفت حائلا دون تسجيل الفريق الكتالوني.

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