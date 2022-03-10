أشبيلية يهزم وستهام ويقترب من دور الثمانية للدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

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اقترب أشبيلية الإسباني من التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه وستهام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وتقمص النجم المغربي الدولي منير الحدادي دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 60.

وبات يكفي أشبيلية التعادل فقط في مباراة العودة، التي ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس القادم، من أجل التأهل لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

في المقابل، بات يتعين على وستهام الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب، من أجل الصعود للدور المقبل.

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