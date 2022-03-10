رغم تجميد أصول إبراموفيتش في بريطانيا.. من الممكن بيع تشيلسي!

المصدر: د ب أ

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لا زالت الحكومة البريطانية منفتحة بشأن بيع نادي تشيلسي ،رغم تجميد أصول أموال مالكه رومان أبراموفيتش.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وزارة الخزانة سيكون عليها الموافقة على ترخيص جديد لبيع نادي تشيلسي، لكن الملياردير الروسي أبراموفيتش لن يُسمح له بجني مكاسب من وراء عملية البيع.

ويملك أبراموفيتش تشيلسي منذ عام 2003، لكنه عرض النادي للبيع منذ الثاني من مارس الجاري.

وأشارت العديد من الجهات لرغبتها في شراء تشيلسي، فيما أكدت رئاسة الوزراء البريطانية، إن الحكومة لا زال بإمكانها الإشراف على عملية البيع.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نتحدث الآن مع نادي تشيلسي وهذه المحادثات تتم بشكل جيد، وسيكون من ضمن تلك المحادثات شروط أي ترخيص محدد يتم منحة للسماح بالمضي قدما في اتمام أي عملية بيع".

وأضاف: "الشيء المهم هو أنه تحت أي ظرف من الظروف لن يُسمح لرومان أبراموفيتش بجني أي أرباح من عملية البيع، أو أخذ أي أموال منها".

وسيحظر على تشيلسي إبرام تعاقدات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين وسيتم منعه من التفاوض بشأن العقود الجديدة للاعبين الحاليين، بعد تجميد كل أصول إبراموفيتش في بريطانيا.

وتنتهي عقود سيزار ازبيليكويتا وانطونيو روديجير وأندرياس كريستنسن ، في نهاية الموسم، دون وضوح الرؤية بشأن مصيرهم مع الفريق.

وقالت نادين دوريس وزيرة الثقافة البريطانية:"العقوبات الصادرة اليوم لها بالتأكيد أثر مباشر على تشيلسي وجماهيره، لقد عملنا بشكل قوي لضمان عدم تعرض النادي وكرة القدم على المستوى الوطني للإيذاء من خلال هذه العقوبات المهمة".

وأشارت "لضمان استمرار قدرة النادي على المنافسة والعمل أصدرنا رخصة خاصة تسمح للفريق باستكمال منافساته ودفع رواتب العاملين وحضور حملة التذاكر الموسمية للمباريات ، مع حرمان إبراموفيتش بشكل حاسم من الانتفاع بملكيته للنادي".

وأكدت وزيرة الثقافة البريطانية "أدرك أن هذه العقوبات تجلب بعض الشكوك، لكن الحكومة ستعمل مع رابطة الدوري والأندية من أجل استمرار كرة القدم تزامنا مع تطبيق العقوبات ، أندية كرة القدم أصول ثقافية وحجر أساس لمجتمعاتنا، نحن ملتزمون بحمايتها".

وقامت شركة الاتصالات "ثري" عقدها لرعاية قميص تشيلسي تحت المراجعة.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن في مناقشات مع تشيلسي ونقوم بمراجعة موقفنا".

وتم توقيع العقد في يناير عام 2020، حيث ظهر شعار الشركة على القميص منذ بداية الموسم الماضي

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